Malore per un 16enne e per una 50enne nella notte in Brianza. Soccorsi in azione a Limbiate e a Monza.

Malore per un 16enne e una 50enne

Due soccorsi per malore nella notte in Brianza. Il primo intorno a mezzanotte a Limbiate dove a sentirsi male è stato un 16enne. Il giovanissimo è stato soccorso in viale Piave dalla croce bianca di Cesano arrivata sul posto in codice verde. le condizioni del ragazzo sono subito apparse buone e dopo i primi accertamenti sul posto il personale del 118 ha deciso di non trasportare il 16enne all’ospedale.

Intorno alle 3 invece un altro malore per una donna di 50 anni soccorsa in strada, in via Amati a Monza. I volontari della croce rossa hanno raggiunto la 50enne e prestato a lei le prime cure per poi trasportarla al Policlinico in codice verde. le sue condizioni quindi non destano preoccupazione. Sul posto anche la Polizia locale per accertamenti.