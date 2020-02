Malore per un 18enne a Limbiate. Aggressione a Ceriano. Sono i due interventi di maggiori rilievo avvenuti nelle ore notturne e nella tarda serata di ieri in Brianza.

Malore per un 18enne a Limbiate

Un 18enne trasportato in ospedale per un malore e un 40enne rimasto vittima di un’aggressione e finito in Pronto Soccorso in codice giallo. Sono i due interventi di maggior rilievo avvenuti nella notte notte e nella tarda serata di ieri in Brianza.

Nel primo caso si tratta di un 18enne che si è sentito male in via Vittorio Veneto a Limbiate poco prima delle due. Il giovane è stato soccorso dalla croce rossa di Paderno e poi trasportato in ospedale in codice verde.

Aggressione a Ceriano

A Ceriano Laghetto invece un uomo di 40 annni sarebbe rimasto vittima di un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. Erano le 23.20 quando sul posto, in via Vicolo Roncaccio, sono intervenuti i volontari della croce rossa di Misinto e i Carabinieri della Compagnia di Desio. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Desio in codice giallo.