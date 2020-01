Malore per un 51enne a Seregno. L’uomo è stato soccorso in via Milano alle 4.30 e trasportato in ospedale a Desio.

Malore per un 51enne a Seregno

Un solo intervento di soccorso nella notte appena trascorsa. I volontari di Seregno soccorso sono stati allertati intorno alla 4.30 per un uomo di 51 anni che si è sentito male in via Milano. Sul posto si è subito portata un’ambulanza: fortunatamente dopo le cure del caso le condizioni del 51enne sono migliorate e l’intervento è stato classificato in codice verde.

L’uomo è stato trasportato per accertamenti in ospedale a Desio.