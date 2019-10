Malore per un 73enne a Cesano. L’uomo è stato soccorso poco prima dell’una in via Manzoni.

Malore per un 73enne a Cesano

Malore nella notte a Cesano Maderno. Un uomo di 73 anni si è sentito male poco prima dell’una in via Manzoni, all’altezza del civico 154.

Dopo la chiamata al 118 sul posto sono arrivati i volontari della croce bianca locale insieme al medico. Fortunatamente dopo i primi accertamenti le condizioni del 73enne, soccorso in codice giallo, sono migliorate. Il personale medico ha poi disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice verde.