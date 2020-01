Malore per un 76enne a Nova Milanese. L’anziano è stato soccorso alle 2.46 in via Garibaldi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Malore per un 76enne a Nova Milanese

Notte tranquilla per i soccorritori di Monza e Brianza. Nelle ore a cavallo tra lunedì 13 gennaio e oggi, martedì, l’Agenzia regionale emergenza urgenza registra un solo intervento di soccorso.

Sono stati i volontari della croce rossa di Cinisello a portarsi, alle 2.46, in via Garibaldi a Nova Milanese. Qui poco prima un anziano di 76 anni aveva accusato un malore ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Dopo i primi accertamenti sul posto il 76enne è stato caricato in ambulanza e trasportato all’Ospedale di Desio per ulteriori esami in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.