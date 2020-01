Malore per un 76enne in centro ad Arcore. L’uomo è stato soccorso in piazza Pertini dagli agenti della Polizia locale e dall’ambulanza.

Si è sentito male mentre si trovava in piazza Pertini ad Arcore ed è stato soccorso dall’ambulanza. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 11, ad un uomo di 76 anni. In base alle prime informazioni l’anziano si trovava in prossimità del mercato quando avrebbe accusato delle difficoltà respiratorie.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Gli agenti della Polizia locale sono subito intervenuti sul posto assieme ai volontari del soccorso vimercatese, arrivati in piazza Pertini in codice giallo. Dopo le prime cure il 76enne è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale per accertamenti.