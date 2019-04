Malore per un ragazzo di 20 anni a Besana. Il giovane si è sentito male in via San Camillo intorno alle due di questa notte.

Un giovane di 20 anni è stato soccorso questa notte a Besana Brianza. Il ragazzo si è sentito male in via San Camillo intorno alle 2 ed è stato raggiunto dai volontari della croce bianca locale. Fortunatamente si è trattato solo un di un lieve malore e il 20enne si è ripreso in fretta. E’ stato comunque trasportato in ospedale a Carate per accertamenti.