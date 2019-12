Malore poco prima dell’una, uomo soccorso in codice rosso. E’ successo a Monza, in via Cattaneo. Un uomo di 77 anni ha accusato un malore ed è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza e un’automedica. Nel corso dell’intervento fortunatamente le condizioni del 77enne sono migliorate e il codice è stato derubricato a giallo.

Nottata tranquilla

Pochi gli interventi dei soccorritori brianzoli nella notte appena trascorsa. Intorno a mezzanotte e mezza paura per una donna di 62 anni, sentitasi male a Desio, in via Lavoratori dell’Autobianchi. Prontamente soccorsa in codice giallo dalla Croce rossa di Desio, è stata trasportata all’ospedale cittadino in codice verde. Poco prima dell’1 intossicazione etilica per un 48enne di Busnago, che si è sentito male in via Piave. Soccorso in codice verde, è stato trasportato all’ospedale di Melzo. Sul posto anche i Carabinieri di Monza. Intossicazione etilica anche per una giovanissima. A Desio, in via Tripoli, una ragazza di 15 anni si è sentita male intorno alle 2.30. Immediato l’interveto in codice giallo e il trasporto, in verde, all’ospedale di Desio. Intorno all’1, infine, un ragazzo di 18 anni è stato soccorso a Seregno in codice giallo e trasportato, fortunatamente in codice verde, all’ospedale di Desio.