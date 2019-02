Malore per una giovane donna in stazione a Seregno, sul posto Automedica e ambulanza dell’Avis Meda.

Mezzi di soccorso in stazione

Una donna di 31 anni, pochi minuti dopo le 14, ha avvertito un malore mentre si trovava in stazione in attesa di prendere il treno. Sul posto sono accorsi due mezzi del “118”, l’Automedica e l’ambulanza dell’Avis Meda, attivati in codice rosso. In piazza XXV Aprile il personale medico ha prestato le prime cure alla viaggiatrice: stando alle prime informazioni diffuse dall’Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, la giovane donna non sarebbe in condizioni gravi.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale

Proprio nei momenti dei soccorsi, in stazione è previsto il sopralluogo del sindaco, Alberto Rossi, e dei funzionari comunali con i tecnici di Rfi per valutare come aumentare le condizioni di sicurezza della stazione ferroviaria. Presenti anche il comandante della stazione locale dei Carabinieri, Ivano De Crescenzo, e il comandante della Polizia locale, Cristina Ruffa.

Lunedì l’incontro con il Prefetto

Lunedì scorso, a Monza, il sindaco, i vertici delle forze dell’ordine locali e i funzionari di Rfi hanno incontrato il Prefetto proprio sul tema della sicurezza alla stazione ferroviaria di Seregno: da quel confronto è stato organizzato il sopralluogo di questo pomeriggio. Nell’occasione è emerso anche che al momento non è possibile istituire un presidio fisso della Polizia ferroviaria, come richiesto dal primo cittadino.