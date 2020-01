Malore improvviso sul pianerottolo, muore 69enne di Binzago. La tragedia a Cesano Maderno.

Malore improvviso sul pianerottolo

Inutili i tempestivi tentativi di rianimare Aldo Domanico: è morto martedì mattina, intorno alle 9.45, mentre rincasava dopo una passeggiata con il suo adorato cagnolino. L’uomo è stato trovato supino, sul pianerottolo del primo piano della sua palazzina, da una coppia che era entrata proprio in quel momento dall’ingresso principale. I due hanno sentito un tonfo, e si sono precipitati sulle scale per vedere cose fosse successo. Hanno immediatamente dato l’allarme e hanno bussato alle tre porte del primo piano in cerca di aiuto. Quindi, hanno tentato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi, seguendo scrupolosamente al telefono le indicazioni del 118.

Soccorsi inutili per il 69enne

Sono stati i condomini a riconoscere in quell’uomo accasciato a terra con il cagnolino accanto che guaiva e abbaiava, il vicino che con la sua famiglia abitava al terzo piano. Sul posto sono giunte l’autoambulanza e l’automedica con a bordo il medico di guardia ma per Aldo Domanico non c’è stato nulla da fare. Vista la delicatezza della situazione, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. Ieri mattina, giovedì 9 gennaio, nella chiesa di Santo Stefano, i funerali. L’uomo lascia la moglie, i due figli e la nipotina di quattro anni.