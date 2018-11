Due malori nella notte, a Monza e a Cesano. Soccorsi un uomo di 42 anni e una donna di 63. Nessuno in gravi condizioni

Malori a Monza e a Cesano

Due persone sono state soccorse nella notte a seguito di malore. Il primo intervento pochi minuti dopo la mezzanotte per un 42enne che si è sentito male in via Marsala. Sul posto la croce rossa di Monza e Brianza che dopo le prime cure del caso sul posto, ha concluso l’intervento in posto senza trasporto in ospedale. A mezzanotte e mezza invece si è sentita male una 62enne a Cesano Maderno. La donna è stata soccorsa in via Tevere dalla croce bianca di Seveso. Fortunatamente anche in questo caso si è trattato di un lieve malore, ma la 62enne è stata comunque portata in ospedale a Desio per accertamenti in codice verde.