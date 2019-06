Malori a Seregno e a Monza. Un 24enne e una 19enne in ospedale.

Malori a Seregno e a Monza

Due giovani sono finiti in ospedale nelle ultime ore in Brianza. Il primo intervento dei soccorritori poco dopo la mezzanotte per un 24enne che si è sentito male a Seregno, in via Verde. Il ragazzo è stato raggiunto dal soccorso cittadino e, dopo una prima valutazione sul posto, trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

Altro intervento di soccorso questa mattina alle prime luci dell’alba per una ragazza di 19 anni che si è sentita male in strada a Monza, in via De Gradi. La giovane è stata raggiunta in breve tempo dai volontari della croce rossa di Monza e Brianza. Dopo le prime cure è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.