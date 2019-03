Notte movimentata per i soccorritori brianzoli: tre interventi nelle ultime ore. Fortunatamente nessuno in gravi condizioni

Malori e incidenti stradali

Sono diversi gli interventi effettuati questa notte dai soccorritori.

Primo soccorso a Seveso in piazza Mazzini (zona ferrovia) per un 69enne. L’uomo si è sentito male poco dopo l’una e sul posto si è portata la croce bianca locale. Dopo i primi accertamenti le condizioni del 69enne sono lentamente migliorate. Necessario comunque il trasporto in ospedale in codice verde.

Intorno alle 2.20 i volontari della croce bianca di Brugherio si sono portati a Monza per un incidente. In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza un 24enne alla guida della sua auto sarebbe finito contro un ostacolo mentre percorreva via Buonarroti. Oltre all’ambulanza è arrivata sul posto anche l’auto medica e la Polizia locale, per gli accertamenti di rito. Nessun trasporto in ospedale per il 24enne.

Infine segnaliamo una caduta da bici avvenuta all’alba, sempre a Monza. Per cause ancora in corso d’accertamento un 43enne è caduto dalla bicicletta mentre percorreva via Bergamo. Immediato l’arrivo dell’ambulanza assieme ai Carabinieri. Al momento le condizioni dell’uomo, che sta per raggiungere l’ospedale, non sembrerebbero gravi (codice verde).