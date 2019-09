Malori e infortuni: tre persone in ospedale. Interventi a Bernareggio, Varedo, Cornate e Lissone.

Malori e infortuni: tre persone in ospedale

Sono quattro gli interventi di soccorso effettuati nella notte appena trascorsa in Brianza da parte del personale sanitario gestito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. La prima chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le due per una donna di 40 anni che ha accusato un malore in strada in via Leoni a Bernareggio. I primi ad arrivare sono stati i volontari del soccorso di Vimercate giunti sul posto in codice giallo. Fortunatamente le condizioni della 40enne, dopo la valutazione del personale medico, sono migliorate ed è stata quindi trasportata in ospedale in codice verde.

Codice verde anche per un 25enne che si è infortunato in via Umberto I a Varedo ed è stato accompagnato in ospedale dal personale sanitario a Paderno Dugnano. Il giovane è stato soccorso poco dopo le due e trenta dalla croce bianca di Cesano Maderno. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Desio.

Infine segnaliamo un malore a Cornate d’Adda intorno alle prime luci dell’alba: si tratta di un 67enne soccorso in via Manzoni ma non trasportato in ospedale. E’ finito invece al San Gerardo in codice verde un 20enne soccorso a Lissone, in via San Rocco, pochi minuti prima delle sei.