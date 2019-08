Malori e intossicazioni da alcol e da sostanze pericolose. Tutti gli interventi dei soccorritori nella notte tra l’1 e il 2 agosto.

Tre diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa.

I volontari della croce bianca di Biassono sono stati i primi a effettuare soccorso, poco dopo l’una e trenta, in via Borsa a Monza. Qui hanno prestato le prime cure ad un ragazzo di 22 anni che, in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è sentito male dopo l’assunzione di sostanze pericolose. Il giovane, dopo l’arrivo dei volontari in codice giallo, è stato visitato sul posto e poi trasferito all’ospedale San Gerardo in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Poco prima delle quattro invece, a Cesano Maderno, sulla Nazionale dei Giovi, è stato soccorso un 44enne. L’uomo ha avuto un malore dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Sul posto la croce bianca locale che ha prestato le prime cure per poi portarlo in ospedale a Desio per ulteriori accertamenti.

Infine segnaliamo il malore di un uomo di 38 anni in viale Trento Trieste a Carate. Il 38enne è stato assistito dai sanitari della croce bianca di Besana e poi ha raggiunto l’ospedale di Desio in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Seregno.