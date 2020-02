Malori e intossicazioni nella tarda serata di ieri in Brianza. Interventi di soccorso a Vimercate, Arcore e Seveso.

Malori e intossicazioni etiliche: tre interventi di soccorso

Due interventi per malore e uno per intossicazione da alcol. Sono tre le persone finite in ospedale nella serata di ieri – la notte invece è trascorsa senza interventi di rilievo – in Brianza.

Nel dettaglio si tratta di un uomo di 32 anni che ha accusato un malore dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. L’uomo è stato soccorso a Seveso, località Baruccana, alle 22.44. I volontari della croce rossa di Varedo hanno provveduto poi al trasporto in ospedale in codice giallo.

Sempre nella serata di ieri, ma ad Arcore, si è sentita male una 17enne, soccorsa dalla croce rossa di Brugherio alle 22.49 in viale San Martino. I volontari, arrivato sul posto in codice giallo, sono giunti in ospedale a Vimercate in codice verde. La giovane, quindi, era in buone condizioni di salute.

Infine segnaliamo il malore di una 56enne soccorsa a Vimercate alle 23.15, in via Tommaso Scotti. Alla donna, colpita da malore, sono state prestate le prime cure sul posto; poi il trasferimento all’ospedale cittadino in codice giallo.