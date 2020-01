Malori e intossicazioni: in tre finiscono in ospedale. Interventi di soccorso a Nova Milanese, Seregno e Cesano Maderno.

Tre persone sono finite in ospedale nelle ore a cavallo tra domenica 19 gennaio e oggi, lunedì 20. Fortunatamente si tratta soltanto di ingressi al Pronto soccorso per lievi malori o malesseri dovuti a qualche bicchiere di troppo.

Poco dopo la mezzanotte il primo intervento dei soccorritori a Nova Milanese per un malore. Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso in via Per Cinisello, e trasportato all’Ospedale di Cinisello Balsamo in codice verde.

Era mezzanotte e quaranta quando i volontari di Seregno Soccorso si sono portati in via Stoppani per prestare le prime cure a una donna di 37 anni che si è sentita male a causa di qualche bicchiere di troppo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. La 36enne è stata accompagnata in ospedale a Desio per accertamenti.

Infine segnaliamo il malore di un 37enne a Cesano Maderno. I volontari della croce bianca sono intervenuti in via Padre Boga all’una e quaranta per poi trasportare il 37enne in codice verde all’Ospedale di Desio.