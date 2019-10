Malori, eventi violenti e cadute: 6 persone soccorse nella notte. Un 36enne finisce in ospedale in codice rosso.

Molti interventi di soccorso

Notte movimentata per il personale del 118 i servizio sulle strade della Brianza. Tra gli interventi effettuati ci sono anche due soccorsi di grave entità: il primo a Concorezzo dove, in via Brodolini, alle 3.18 è stato soccorso un uomo di 36 anni in condizioni gravissime. Al momento non è ancora noto cosa sia accaduto. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i volontari della croce rossa di Brugherio che, dopo le cure del caso, hanno provveduto a trasportare il 36enne all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Intossicazione etilica a Lentate

Altra situazione critica a Lentate dove poco dopo la mezzanotte l’ambulanza e l’automedica hanno raggiunto via Nazionale dei Giovi per un 48enne che, a causa di qualche bicchiere di troppo, si è sentito male in strada. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo.

Aggressione a Varedo

Sempre nelle ultime ore segnaliamo un evento violento a Varedo, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. In via Terni sono state soccorse due persone: un uomo di 43 anni e uno di 39. Nessuno dei due in gravi condizioni. Sul posto, per accertare quanto accaduto, sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio.

Gli altri interventi

Tra gli interventi della notte segnaliamo anche un malore, non grave, per un 32enne soccorso ad Aicurzio, un’intossicazione etilica per un 40enne, soccorso in viale Stucchi a Monza e una caduta in via Volta a Barlassina dove è stato soccorso un 40enne, poi trasportato in ospedale in codice verde.