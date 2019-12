Malori in strada e intossicazioni etiliche: in 5 in ospedale. Nella notte i soccorritori sono intervenuti a Carate, Monza, Arcore e Bovisio Masciago.

Malori in strada e intossicazioni etiliche: in 5 in ospedale

Sono cinque le persone finite in ospedale per accertamenti nelle ultime ore in Brianza. I soccorritori coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono intervenuti per soccorrere quattro persone colpite da malore e un uomo intossicato a causa di qualche bicchiere di troppo.

Poco prima dell’una i primi due malori a Carate e a Monza. Nel primo caso i volontari della croce bianca di Giussano hanno soccorso un uomo di 54 anni che si è sentito male in via Isonzo. Il 54enne è stato visitato sul posto e trasportato in codice verde all’ospedale cittadino. Un’ora più tardi a muoversi sono stati i sanitari della croce rossa di Monza e Brianza che hanno soccorso un 67enne in via Pasubio a Monza per poi trasportarlo in codice verde al San Gerardo.

Condizioni buone anche per una donna di 46 anni che alle 2.20 circa ha accusato un malore in via Brembo, a Monza, ed è stata raggiunta in breve dai volontari della croce rossa di Villasanta.

Infine segnaliamo un uomo di 48 anni soccorso poco prima delle quattro in via Gilera ad Arcore, sempre per un malore, e trasportato in ospedale a Vimercate per ulteriori controlli.

Deve aver alzato troppo il gomito invece il 37enne che si è sentito male in via Stelvio a Bovisio Masciago poco prima delle cinque di questa mattina. I volontari della croce bianca di Seveso sono intervenuti sul posto assieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio. Prestate le prime cure, il 37enne è stato trasferito in ospedale a Desio. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.