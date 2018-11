Malori in strada e intossicazioni etiliche questa notte in Brianza. Soccorso anche un ragazzo di 18 anni.

Malori in strada e intossicazioni: tre persone soccorse in Brianza

Sono tre le persone portate in ospedale questa notte in Brianza. Due per malore e una per intossicazione etilica. Il primo intervento degli operatori del 118 a Monza, in via Agnesi, dove poco prima dell’una si è sentito male un uomo di 38 anni. Sul posto i soccorritori della croce rossa: l’intervento attivato in codice giallo è stato poi derubricato in codice verde e il 38enne trasportato al San Gerardo per accertamenti.

All’1.15 altro intervento per un 18enne che dopo qualche bicchiere di troppo si è sentito male in strada, in piazza Risorgimento a Seregno. Gli operatori sanitari di Seregno soccorso si sono subito portati sul posto: fortunatamente in ragazzo si è ripreso in fretta ma è stato comunque accompagnato in codice verde all’ospedale di Desio.

Infine ultimo intervento alle 5 di questa mattina a Vedano per un altro malore di una donna di 35 anni. Sul posto, in via della Misericordia, l’ambulanza della croce rossa di Monza Brianza. La 35enne dopo le cure del caso si trova ora al San Gerardo in codice verde.