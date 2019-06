Malori, incidenti e intossicazioni in Brianza. Tanti gli interventi di soccorso nella notte. Ecco un riepilogo.

Notte davvero impegnativa per i soccorritori brianzoli. Nelle ultime ore infatti le chiamate al 118 sono state diverse per malori, incidenti e intossicazioni da alcol.

La nottata dei soccorritori è iniziata con una chiamata proveniente da Seregno dove una 19enne ha accusato un malore in strada, in via Pusiano. Nulla di grave fortunatamente: la giovane è stata medicata sul posto dai volontari della croce bianca di Besana e poi portata in ospedale per accertamenti in codice verde. Allertati anche i Carabinieri.

Poco dopo, 1.43, un brutto incidente avvenuto a Cesano, in via Don Tazzoli, ha richiesto l’intervento di ambulanza e automedica. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è trattato dell’investimento di un 55enne. I soccorsi si sono portati sul posto in codice rosso e dopo le prime cure la situazione dell’uomo è parzialmente migliorata. E’ stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sul posto, per i rilievi di rito, i Carabinieri della compagnia di Desio che cercheranno di far luce sulla dinamica dell’incidente.

Alle 2 la croce bianca di Biassono si è invece portata a Monza, in via Borgazzi, per il malore di un 27enne che si è parzialmente ripreso dopo l’arrivo dei soccorritori ed è stato accompagnato al Policlinico per accertamenti in codice verde.

Infine, questa mattina, poco dopo le 6.30, un uomo di 56 anni è stato soccorso a Monza, in via Prina, per un’intossicazione etilica. Le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito molto critiche e, dopo essere stato caricato in ambulanza, è stato portato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza.