Malori, intossicazioni e cadute in Brianza nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio. Interventi dei soccorritori a Ceriano, Seveso, Lissone e Seregno.

Malori, intossicazioni e cadute

Nottata tranquilla per i soccorritori brianzoli mentre sono diversi gli interventi di soccorso effettuati nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio.

Poco dopo le 22 una donna di 45 anni è stata soccorsa in via Laghetto a Ceriano per un lieve malore accusato in strada. Il personale sanitario l’ha raggiunta con un’ambulanza e poi trasportata in codice verde all’Ospedale di Saronno.

Pochi minuti dopo, alle 22.17, i soccorritori dell’Avis Meda si sono portati in via Colleoni a Seveso per prestare le prime cure a un 30enne, infortunatosi dopo una caduta. Le sue condizioni sono apparse serie, ma fortunatamente non gravissime. E’ stato trasportato all’Ospedale di Desio in codice giallo.

Sempre intorno alle 22.30 a Lissone è stato soccorso un 45enne che si è sentito male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. I volontari della croce verde locale lo hanno raggiunto in viale Repubblica e poi trasportato al San Gerardo in codice verde.

Infine segnaliamo un altro malore, questa volta a Seregno. A sentirsi poco bene è stato un 68enne soccorso in piazza 25 Aprile dai volontari locale e poi portato in Pronto Soccorso a Desio per accertamenti in codice verde.