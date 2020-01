Malori, intossicazioni e infortuni, in quattro finiscono in ospedale. Gli interventi di soccorso nella serata di ieri. La notte invece è trascorsa tranquilla.

Malori, intossicazioni e infortuni

Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli che non hanno effettuato alcun tipo di intervento sulle strade della nostra provincia. Si segnalano invece quattro interventi ieri sera, dalle 21 a mezzanotte, fortunatamente tutti non gravi.

Si tratta di due infortuni all’interno di impianti sportivi: il primo avvenuto a Monza alle 21 in cui è rimasto lievemente ferito un 32enne, trasportato al Policlinico in codice verde. Il secondo avvenuto a Varedo, in via Friuli, in cui è stato soccorso un 27enne, trasportato dai volontari locale in ospedale a Paderno Dugnano.

Poco prima delle 22 invece a Nova Milanese è stato soccorso un 42enne che si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. L’uomo ha accusato il malessere in viale Rimembranze: qui è stato raggiunto dai volontari locali e poi portato in ospedale a Desio in codice verde.

Infine segnaliamo, alle 22.30, il malore di una 22enne a Giussano, in via della Conciliazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce bianca che, dopo le cure del caso, hanno trasportato la ragazza in codice verde all’Ospedale di Carate.