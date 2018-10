Maltempo: cosa ci aspetta nelle prossime ore. Già domani e giovedì nuove infiltrazioni di aria più umida e mite proveniente dall’Atlantico porteranno altre precipitazioni. Le previsioni meteo.

Maltempo: cosa ci aspetta nelle prossime ore

Al momento la pioggia sta concedendo una breve tregua si ma non per molto…”L’allontanamento dell’insidioso vortice depressionario verso il Nord-Europa garantirà un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione che sperimenterà poche precipitazioni limitate ai rilievi” segnala il Centro Meteo Lombardo. Ma già domani e giovedì nuove infiltrazioni di aria più umida e mite proveniente dall’Atlantico apporteranno nuove precipitazioni.

Stato del cielo: su Alpi e Prealpi in prevalenza molto nuvoloso o coperto, su pianura e Oltrepò Pavese velato o al più variabile, con schiarite più probabili dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: su Alpi e Prealpi deboli, nella notte diffuse poi dal mattino sparse, possibili durante tutta la giornata ma sempre meno frequenti; su Pianura e Appennino assenti o molto deboli occasionali. Limite neve tra 1200 e 1500 metri.

Temperature: minime in leggero o moderato calo, massime stazionarie o in lieve calo; in Pianura minime tra 10 e 12°C, massime tra 15 e 18 °C.

Zero termico: intorno a 1500 metri.

Venti: da moderati a localmente forti dal quadrante sudest, ovunque in attenuazione a partire dal pomeriggio.

