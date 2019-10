Maltempo in Brianza: diversi incidenti e allagamenti. Disagi per chi viaggia in auto sulla Tangenziale Est, sulla Milano Meda e sulla Statale 36. Ritardi anche per i treni.

Maltempo in Brianza: diversi incidenti e allagamenti

Mattinata di passione per gli automobilisti che devono raggiungere il luogo di lavoro. Si segnalano rallentamenti sulla Tangenziale Est a causa di un incidente tra diversi veicoli che si è verificato nel tratto compreso tra Vimercate Centro e Vimercate sud (in direzione Milano). Al momento sul posto si trova il personale del 118. Ci sarebbero tre persone ferite ma non si conoscono ancora le loro condizioni.

La situazione sulla Milano Meda e in Statale 36

A causa del maltempo dalle prime luci dell’alba si segnalano difficoltà a viaggiare sulla Milano Meda dove persistono forti rallentamenti a causa della strada allagata in alcuni punti. Disagi anche sulla Statale 36 per un incidente nel tunnel di Monza in direzione Milano.

Treni in ritardo

Anche il sistema ferroviario sta subendo le ripercussioni del maltempo che in queste ore sta interessando la Brianza.

Ecco l’avviso comparso sul sito di Trenord questa mattina relativamente alla tratta Lecco-Molteno-Monza-Milano:

“A causa dei danni causati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria, sono previsti ritardi fino a circa 15 minuti. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione”.

Ma ritardi, anche più importanti, e cancellazioni si registrano anche sulla Chiasso-Como-Seregno-Milano e sulla Mariano/Camnago-Seveso-Milano.

(Foto archivio)