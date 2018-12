Gloria Traina ha solo quindici anni e manca da casa da quasi due mesi. Il papà Antonello, il fratello Manuel e la nonna Francesca hanno chiesto aiuto alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” per ritrovarla.

Gloria, sparita a soli 15 anni

Gloria vive a casa della nonna paterna a Veduggio con Colzano. Martedì 30 ottobre è uscita dicendo che sarebbe andata a Pavia a trovare delle amiche. Sarebbe dovuta rientrare ma così non è stato. Il giorno successivo, 31 ottobre, la ragazza è stata fermata dai carabinieri nel comune di Zinasco (Pavia) e dopo essere stata collocata in una struttura per minori sita nel Milanese è scomparsa di nuovo. L’ultima telefonata alla mamma risale al 5 novembre, durante la quale la quindicenne ha detto di trovarsi a Genova con il fidanzato, a casa di un’amica.

Gloria ha solo quindici anni, è alta un metro e 70, ha gli occhi verdi e i capelli scuri.