Manomessa la macchina del caffè, furto di monetine alle medie del comprensivo di via Agnesi a Desio.

Furto di monetine alla media Pirotta di Desio

La notizia risale ai giorni scorsi. Al momento dell’avvio delle attività il personale della scuola secondaria di primo grado di via Don Luigi Pirotta ha notato la manomissione di una macchinetta del caffè. Sparite le monetine, così sono stati avvisati i carabinieri. A quanto risulta non si sa da dove siano entrati i ladri perché non è stato rilevato alcun segno di scasso. Non si tratta di un danno ingente e la macchinetta è stata sistemata in poche ore. Resta da capire come i ladri siano riusciti ad introdursi nell’edificio.