Marito e moglie muoiono a pochi giorni di distanza. Lutto a Meda per l’ex maresciallo Francesco Losapio e per Enza Galletti.

Lui si è spento a fine agosto alla «Rsa Besana», lei lo ha raggiunto due settimane dopo e adesso sono di nuovo insieme. Inseparabili nella vita e nella morte l’ex maresciallo Francesco Losapio, 81 anni, e la moglie Enza Galletti, 74. «Erano una coppia molto unita, entrambi disponibili e di compagnia, legatissimi alla famiglia», ricorda il figlio Leo, anche a nome della sorella Gabriella. In molti in questi giorni si sono stretti a loro per portare un po’ di conforto con tanti attestati di stima nei confronti di una coppia benvoluta e apprezzata.

L’ex maresciallo Losapio, nonostante abbia guidato la stazione locale dei Carabinieri solo per due anni, è rimasto nel cuore di tanti per la sua gentilezza e massima disponibilità. Purtroppo da qualche anno ha dovuto lottare contro il morbo di Alzheimer e progressivamente si è spento. Ma la sua Enza non ha voluto lasciarlo solo troppo a lungo.

