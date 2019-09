Marito violento picchia la moglie al culmine di un litigio nell’abitazione di Seregno. La donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “San Gerardo” di Monza con un trauma alla milza.

Marito violento picchia la moglie

Grave episodio nella serata di sabato a Seregno in un’abitazione nella zona di via Montello. Intorno alle 22 un operaio 41enne ha picchiato la moglie, di un anno più giovane, al culmine di un violento litigio. La donna ha subito varie percosse e un pugno alla pancia. Dopo i soccorsi del personale del “118”, in ambulanza è stata trasportata e ricoverata all’ospedale di Desio, inizialmente in codice verde.

Le condizioni della vittima si sono aggravate

Con il passare delle ore le condizioni della parte offesa si sono aggravate. E’ stata trasferita all’ospedale “San Gerardo” di Monza, dove i medici si sono riservati la prognosi per un trauma alla milza. La paziente, una casalinga, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per il drenaggio del sangue. Al momento, però, non si è resa necessaria l’asportazione della milza. I Carabinieri della Compagnia cittadina hanno arrestato l’operaio, ecuadoregno come la consorte, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.

In carcere il marito violento

Il marito violento è stato associato alla casa circondariale di Monza. Qualora per la paziente si rendesse necessaria l’asportazione della milza, l’accusa a carico dell’aggressore sarebbe di lesioni gravissime. Nell’ultimo anno la donna, quattro o cinque volte, aveva già denunciato i maltrattamenti subiti dal congiunto presso i Comandi di altre Compagnie dell’Arma. Un altro grave episodio si è consumato nei giorni scorsi sulla spiaggia di una località in Sardegna. La vittima è la moglie giussanese di un uomo di Verano.