Marito violento finisce in carcere: 32enne in manette dopo la denuncia della moglie. Incubo finito per una 26enne di Cesano Maderno.

Marito violento finisce in carcere

Dopo due anni di vessazioni si convince a denunciare le violenze psicologiche e fisiche a cui la sottoponeva di continuo il marito: in carcere un 32enne marocchino. E’ successo nei giorni scorsi a Cesano Maderno, dove i carabinieri della Tenenza cittadina hanno raccolto la denuncia di una donna di 26 anni, mamma di tre piccoli bambini di 1, 2 e 5 anni e moglie di un uomo, giardiniere a Monza, che ora è in carcere per maltrattamenti in famiglia.

La denuncia dopo due anni di violenza

La denuncia è scattata dopo l’ennesima violenza domestica, nell’abitazione della coppia, alla presenza dei figli. L’uomo prima la riempie di botte, poi, al culmine dell’ennessima aggressione, le spezza un bastone sulla schiena. E’ la goccia che fa traboccare il vaso. La donna si convince a chiedere aiuto ai militari della Tenenza, che per raccogliere le dichiarazioni di vittime di violenza e molestia da più di un anno hanno a disposizione la “Stanza Artemisia”. E qui, nella sala dedicata, la 26enne racconta tutto. I carabinieri inviano il fascicolo a Monza, dove il gip del Tribunale emette una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il marito.