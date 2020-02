Si è appena verificato un maxi incidente a Desio lungo via Milano all’altezza del civico 100. Tra le persone coinvolte anche dei bambini. Sul posto ambulanze e Carabinieri.

Maxi incidente a Desio

Sono otto le persone rimaste coinvolte in un maxi incidente che si è verificato pochi minuti fa a Desio lungo via Milano all’altezza del civico 100. La chiamata ai soccorritori è partita alle 11.44 e in pochi minuti sul posto si sono dirette due ambulanze, una del personale della Croce Verde di Lissone e l’altra dei colleghi di Seregno. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i militari dell’Arma. Saranno i Carabinieri della locale Compagnia, infatti, a ricostruire la dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolti più di due veicoli e a stabilire anche le responsabilità dei conducenti. Tra i feriti, , oltre a una 71enne, ci sono anche dei bambini: una di nove anni e una di undici. Per il momento non è ancora nota la gravità delle ferite riportate dai soggetti coinvolti. Secondo quanto riferito, fortunatamente, i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Se, infatti, l’allerta per i soccorritori era scattata con un codice giallo – che indica una criticità preoccupante – dopo le prime cure effettuate sul posto la situazione è migliorata passando a un codice di intervento in verde. I soggetti coinvolti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

