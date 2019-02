L’intera città di Meda piange Gianni Dassi, ex candidato consigliere nella lista “Uniti per Meda” nel 2007, a sostegno dell’aspirante sindaco Luigi Buraschi. Si è spento a 64 anni.

Lutto per Gianni Dassi

Da anni costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente motociclistico, non si è mai perso d’animo e ha affrontato con grinta le difficoltà. Si è sempre battuto per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per rendere Meda una città più vivibile anche per i disabili. Grande appassionato di informatica, si dedicava alla creazione di siti web, tra cui www.meda-italia.com che forniva agli utenti una mappa sociale, e non solo, dell’intero territorio cittadino, con una voce che offriva spazio alle attività imprenditoriali di Meda. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 22 febbraio 2019, alle 15.30 nella parrocchiale Santa Maria Nascente.

I RICORDI SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2019