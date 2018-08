Meda, Rubano la bici a un pensionato: nei guai due ragazzini

Meda, rubano la bici a un pensionato: nei guai un 18enne e un 16enne italiani e residenti in zona. Il furto la scorsa settimana.

Hanno visto sulla strada una bicicletta e l’hanno rubata. Ma dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza i Carabinieri sono risaliti agli autori. Per questa ragazzata sono finiti nei guai un 18enne e un 16enne della zona, italiani e incensurati, deferiti all’Autorità giudiziaria per furto in concorso. L’epilogo della vicenda nel fine settimana, quando i militari hanno individuato gli autori del furto consumato un paio di giorni prima in via Brenta, ai danni di un pensionato. Il velocipede era in strada, poggiata a un muro, e non era legato con la catena. Entrambi i ragazzi sono arrivati in sella a un’altra bicicletta: uno è sceso ed è scappato con quella del pensionato.