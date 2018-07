Completamente bloccata la Milano Lecco in direzione di Lecco. I disagi già per chi si immette sulla superstrada a Briosco.

Milano Lecco traffico bloccato

Serata difficile per i pendolari sulla superstrada che da Milano porta verso Lecco. La viabilità è infatti completamente bloccata non solo per il traffico dell’ora di punta ma anche per un camion in panne. Quest’ultimo si trova su una corsia tra Nibionno e Renate che è quindi completamente bloccata. Ci sono code di auto che procedono a passo d’uomo già all’entrata di Briosco.