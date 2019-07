Minaccia i vicini e inveisce contro i Carabinieri, arrestato un 35enne di Barlassina.

Minaccia i vicini e tira una testata

Da oltre due mesi i condomini avevano segnalato i comportamenti aggressivi e minacciosi del vicino di casa. Nei giorni scorsi l’ultimo episodio, una testata a un residente con una ferita lacero-contusa che tuttavia non ha richiesto l’immediato intervento del personale del «118». L’autore è A. D., un italiano di 35 anni, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine con problemi di tossicodipendenza. Il fatto è accaduto in uno stabile di via Vegni.

All’arrivo dei Carabinieri stava minacciando la vittima con un coltello

All’arrivo dei Carabinieri della stazione di Seveso, l’uomo stava minacciando la vittima con un coltello da cucina, poi ha dato in escandescenze con minacce di morte anche ai militari prima di ritirarsi in casa. Con l’aiuto del padre, i Carabinieri sono riusciti ad entrare nell’abitazione per bloccare il 35enne e sequestrare il coltello da cucina, con una lama di quindici centimetri.

Arrestato e tradotto in carcere

Il barlassinese è stato arrestato per minacce a pubblico ufficiale, minacce aggravate, percosse e atti persecutori. Dal maggio scorso i condomini avevano segnalato vari episodi di ingiurie, minacce, molestie, intimidazioni, danneggiamenti e persino un tentativo di accoltellamento, per i quali l’Arma locale aveva già presentato notizia di reato all’Autorità giudiziaria. Adesso il vicino di casa violento è rinchiuso nella casa circondariale di Monza.