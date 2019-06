Minaccia il sindaco denunciato un quarantenne. L’uomo sta creando problemi in città da un anno, giovedì ha inveito contro il primo cittadino ed è intervenuta una vigilessa

Minaccia il sindaco denunciato un quarantenne

Lettere minatorie e minacce verbali al sindaco che lo ha denunciato ai carabinieri. Ha creato ancora scompiglio in centro il brasiliano 40enne senza fissa dimora che un anno fa aveva aggredito una dipendente comunale, mandandola in ospedale.

Ha inveito contro il sindaco che usciva dal Comune

Questa volta l’uomo ha inveito contro Antonio Romeo ed è intervenuta la Polizia locale. Giovedì mattina il primo cittadino stava uscendo in auto dal Comune e gli ha gridato contro. Non si capiva cosa stesse dicendo perché oltre ad essere molto alterato, si esprimeva probabilmente nella lingua del suo paese di origine. Romeo ha preferito allontanarsi per evitare tensioni, ma è intervenuta una vigilessa che ha cercato il bloccarle il 40enne ma è riuscito a scappare.

L’uomo ha dato problemi anche al bar

Poco prima il brasiliano aveva dato problemi nel bar vicino al Municipio, poi per ripicca, aveva sparpagliato le sue cose in piazza V Giornate, tra il locale e il cancello d’ingresso del Comune. Inoltre da dicembre continua a inviare lettere in Municipio di minacce nei confronti del comune e del sindaco Romeo, a suo dire colpevoli di non avergli trovato una casa e una sistemazione.

“Giusto denunciare”

“Si tratta di una persona con seri problemi ma è giusto denunciare, con i cittadini non deve passare il messaggio che un comportamento del genere può essere tollerato” sono le parole del sindaco.