Minorenne accoltellato a Besana. Un 19enne della città è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma bianca. Nei guai per droga anche la vittima.

Accoltellato alla Visconta

Il grave episodio si è verificato lo scorso mercoledì, in zona Visconta. Z.A., classe 1999, italiano con origini marocchine, al temine di un litigio per futili motivo ha accoltellato un minorenne, quasi maggiorenne. Quest’ultimo, studente, ha rimediato una ferita lieve sul lato sinistro della schiena, guaribile in otto giorni.

Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine, si è poi costituito ai carabinieri della caserma di via San Camillo. Indicando anche il giardinetto dove aveva buttato il coltello da cucina utilizzato per l’aggressione.

E’ stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma bianca. In stato di libertà perché non c’era pericolo di fuga, per la lieve entità della ferita e per il particolare contesto nel quale si è sviluppato l’episodio.

Nei guai anche la vittima

Particolare contesto dicevamo. Si, perché i carabinieri, formalizzata la confessione, hanno perquisito sia la casa del 19enne che quella della sua vittima. Nell’abitazione di quest’ultimo i militari hanno rinvenuto 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il minorenne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.