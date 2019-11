Mix nocivo di prodotti per pulire, due intossicati al ristorante.

Due intossicati a Seregno

L’allarme è scattato poco dopo le 18.30 in un ristorante in via Cadore a Seregno. In base a quanto è stato possibile ricostruire, due addetti che si trovavano al lavandino in cucina avrebbero mescolato due prodotti per pulire. Le esalazioni derivanti dal mix di sostanze avrebbero avuto un effetto nocivo sui due, una donna di 33 anni e un uomo di 28, che si sono sentiti male.

Sul posto ambulanza, Polizia locale e pompieri

Sul posto, una volta chiamati i soccorsi, si è portata un’ambulanza supportata da un’automedica, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco di Seregno. I due addetti, dopo le prime cure, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione.