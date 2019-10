Incendio alla Monticello Spa. L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 3 ottobre, poco prima della mezzanotte.

Monticello Spa, incendio in una stanza

Come riportano i colleghi del quotidiano online GiornalediLecco.it, al momento le cause del rogo sono ignote. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una delle stanze del centro benessere con sede in via San Michele a Cortenuova, frazione di Monticello, appunto.

Al momento dell’incendio la struttura era chiusa, nessuna persona ha quindi riportato conseguenze. Stando alle prime ricostruzioni, i danni sarebbero tutto sommato circoscritti, grazie al tempestivo intervento di quattro squadre dei Vigili del fuoco.