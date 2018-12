Monza in lutto, è morto Gigi Radice. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 15 gennaio. Come allenatore aveva portato il Monza in serie B. È stato giocatore (terzino sinistro) di Milan, Triestina e Padova.

Monza in lutto

Monza in lutto per la scomparsa a 83 anni di Gigi Radice, ex calciatore di Milan, Triestina e Padova che, da allenatore era riuscito a compiere l’impresa di portare il Monza in serie B nella gloriosa stagione del 1966-1967 e il Tornio allo storico scudetto del 1975-1976. Un tragurado, questo, che gli permise di ottenere il premio del “Seminatore d’oro”. Qualche settimana fa a Monza, allo Sporting Club, si era tenuta la presentazione di un libro a lui dedicato. Affezionati a lui anche i tifosi della Roma, che ha guidato nella stagione ’89-90′ nella mitica stagione del Flaminio, lo Stadio Olimpico era in ristrutturazione in vista dei mondiali di Italia 90 . Ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, e Fiorentina. Al Milan è stato 10 anni, ha vinto la Coppa campioni nel ’63. Pochi anni fa il figlio aveva rivelato che era ammalato di Alzheimer. Radice era nato e cresciuto a Cesano Maderno. Le esequie saranno celebrate lunedì alle 15 nella Residenza San Pietro di viale Battisti.