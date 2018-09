Morso dal cane mentre infila un volantino nel cancello, finisce in ospedale un giovane di Lentate sul Seveso.

Morso dal cane a Birago

Stava distribuendo materiale pubblicitario in via Unione a Birago, quando è stato aggredito da un cane. Ferito alla mano un giovane di nazionalità straniera residente in città, nella frazione di Cimnago, che stava infilando nella cassetta della posta alcuni volantini. Giunto al cancello di un’abitazione in via Unione è stato afferrato alla mano dal cane di media taglia che si aggirava nel giardino dell’abitazione, riportando abrasioni e una ferita al mignolo.

Finito in ospedale con ferite alla mano

L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione: è molto probabile che il giovane sia stato aggredito mentre cercava di inserire il volantino, ma non è escluso che possa aver infilato spontaneamente la mano per accarezzare il cane. Per i soccorritori, prontamente allertati, è stato difficoltoso comprendere il racconto del ragazzo, che non parla bene la lingua italiana. Dopo le prime medicazioni da parte dei sanitari di Avis Meda, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Desio.