Morta per infarto a 28 anni, l’ultimo saluto a Simona. Era gremita nel pomeriggio di oggi, venerdì, la chiesa di San Maurizio, a Vimercate, per funerali di Simona Ravasi, scomparsa martedì a soli 28 anni. Un infarto non le ha lasciato scampo.

Tantissime le persone che hanno affollato la chiesa per stringersi a papa Costantino, mamma Antonella, al fratello Riccardo e al compagno Andrea.

Un ultimo salto insieme a papà

Commovente e straziante il gesto di papà Costantino che all’inizio della funzione, celebrata da don Michele Di Nunzio, ha indossato sulla schiena lo zaino con il paracadute usato centinaia di volte da Simona e ha invitato tutti presenti a partecipare a una sorta di ultimo lancio insieme dall’aereo. Il decollo tutti insieme fino a 4mila, l’apertura del portellone e poi il salto, accanto a Simona, per accompagnarla nel cielo, un’ultima volta, per sempre.

Il lancio dei palloncini

Simona è stata poi idealmente raggiunta al termine della funzione anche da decine di palloncini gialli lanciati dagli amici. Gialli come il casco che aveva indossato per ognuno dei 500 lanci da paracadutista che aveva effettuato.

