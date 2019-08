Morto in moto a 18 anni, domani nella chiesa della Sacra Famiglia di Cesano Maderno l’ultimo saluto a Matteo Sanità.

Morto in moto a 18 anni, l’ultimo saluto a Matteo

Saranno celebrati domani, mercoledì 28 agosto, alle 14.30 (preceduti dal rosario alle 14) nella parrocchia della Sacra Famiglia di Cesano Maderno, i funerali di Matteo Sanità, il 18enne morto dopo il tremendo schianto avvenuto in via Della Repubblica a Seveso. A una settimana esatta dalla tragedia famigliari e amici daranno l’ultimo saluto a un ragazzo descritto da tutti come tranquillo, serio, sempre disponibile, con una grande passione per le moto e per il karate, sport in cui eccelleva.

I ricordi del papà e delle società di karate

Sul Giornale di Carate e di Seregno in edicola da oggi, martedì 27 agosto, i ricordi del papà Roberto e delle società “Karate Do” di Cesano Maderno, dove Matteo ha militato per tanti anni, e “Italian Traditional Karate Academy” di Carate Brianza, dove era approdato un paio di anni fa.