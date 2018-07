Stroncato da un malore in quota: muore istruttore del Cai di Bovisio Masciago. E’ accaduto sabato sera a Bionaz, in Valle d’Aosta.

Muore in montagna istruttore dei Cai di Bovisio

Ha avuto un malore sabato sera durante un’escursione, non lontano dal rifugio Aosta, a Bionaz. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare per Egidio Orsenigo, nato e cresciuto a Bovisio ma residente a Cesano Maderno. Istruttore di 53 anni della sezione Cai di Bovisio Masciago, Orsenigo era in montagna con altri quattro amici. Durante la salita al rifugio i quattro compagni si sono persi di vista e il 53enne si è sentito male proprio mentre si trovava da solo.

Nonostante sia stato trovato quasi subito e la macchina dei soccorsi sia arrivata tempestiva con l’elisoccorso, per Egidio Orsenigo non c’è stato nulla da fare.

Lascia una moglie e due figli.

