Muore per un infarto a 28 anni.

Un malore l’ha strappata all’affetto dei suoi genitori, del fratello e del compagno. Una tragica fine per Simona Ravasi, scomparsa ieri, 7 gennaio, a soli 28 anni.

Il malore il 2 gennaio

Un infarto accusato il 2 gennaio scorso in casa le è stato fatale, nonostante i medici si siano prodigati per cinque giorni nel tentativo di salvarle la vita.

I funerali

I funerali della giovane, nata e cresciuta a Vimercate, grande sportiva, appassionata di paracadutismo, verranno celebrati venerdì, alle 15, nella chiesa del Beato cardinal Ferrari, a San Maurizio, a pochi metri dall’abitazione di famiglia. Simona lascia il papà Costantino, conosciuto in città per la sua attività imprenditoriale e un passato anche in politica, la mamma Antonella, il fratello Riccardo e il compagno Andrea.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola martedì 13 gennaio.

Torna alla home