A Biassono nasce il Regno di San Giorgio.

Nasce il Regno di San Giorgio

Il 25 novembre è stata issata per la prima volta la bandiera di San Giorgio. Sventola sopra il palazzo in piazza della chiesa. E il 21 dicembre inizierà il Regno di San Giorgio, frazione di Biassono. L’ideatore dell’originale iniziativa è Massimo Luca Silva che ci racconta un po’ di storia: “San Giorgio ai tempi della monarchia era considerato il salotto del re e quindi è giusto ricordare questo antico privilegio attraverso la nascita del Regno – spiega Silva – Ciò mi è stato raccontato oltre 35 anni fa da mio padre e da altri san giorgesi i quali hanno saputo dai loro nonni che il re era solito visitare San Giorgio”.

La Regina è la più longeva

“La persona più longeva del regno è Irma Pasqualin, che dunque sarà regina di San Giorgio. Il 31 dicembre tutti i san giorgesi e coloro che vi sono trasferiti da almeno 5 anni o che hanno già comprato un bene immobile saranno principi e principesse. Il 1 gennaio 2020 io sarò l’ultima persona a diventare principe” spiega Silva.

La bandiera

La croce di San Giorgio è la bandiera di Genova: il 23 aprile per decisione dell’Amministrazione comunale della città di Genova è la festa ufficiale della croce di San Giorgio: “Io che sono l’ideatore della bandiera e della nascita del Regno sono primo principe e principe di Cogoleto, comune che fa parte della provincia di Genova – aggiunge Silva – Nel 2020 saranno apportate alcune modifiche alla bandiera: verrà incluso l’immagine di San Giorgio, che uccise il drago, e una corona. Non tutti i san giorgesi potranno essere re o regine ma sicuramente aspiranti re o regine: è più probabile che questo traguardo lo si raggiunga vivendo una vita regolare e senza troppi eccessi ma soprattutto vivendo con molta responsabilità, purtroppo le eccezioni ci sono anche qui…nel gioco della vita”.

La Magna Carta

Nel 2020 verrà redatta la Magna Carta con i fondamenti della nobiltà locale. Ecco un anticipo della bozza dei fondamenti della nobiltà locale: “Fiorisci e prospera sempre; è vero ciò che è vero per te; pensa con la tua testa e sarai sempre in festa; pensa in grande e la tua vita sarà eclatante; difendi San Giorgio, il suo nome, la sua gente, la sua armonia, la sua cultura e il suo ambiente; ostacola qualsiasi tentativo di danneggiarlo; promuovi uno sviluppo sostenibile e armonioso; mantieni San Giorgio un paese ospitale; tu sei San Giorgio; rispetta i tuoi simili”.

Il servizio sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 dicembre 2019.