Nasconde in macchina 10mila dosi di cocaina: 37enne in manette a Biassono. L’uomo, di origini peruviane, aveva in macchina 8 chili di droga per un valore complessivo di 300mila euro.

Diecimila dosi di cocaina pronte per essere rivendute sulla piazza di spaccio lombarda ma intercettate grazie alle indagini del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo ligure. A trasportare la droga in auto un 37enne di origini peruviane che è stato fermato a Biassono nei giorni scorsi e che ora si trova in carcere a Monza.

Dalla Liguria alla Lonbardia

Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva il compito di trasportare la droga dalla Liguria alla Lombardia, dove appunto gli 8 chili di cocaina sarebbero stati rivenduti. Ma i finanzieri sono riusciti a bloccarlo in tempo. La cocaina, per un valore di circa 300mila euro, è stata trovata all’interno dell’auto, nascosta in alcuni sacchetti insieme a diversi generi alimentari. Sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e l’auto su cui viaggiava il peruviano.