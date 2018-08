Nasconde la droga tra la legna limbiatese arrestato per spaccio. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno scoperto le sostanze stupefacenti già ripartite in dosi

Arrestato per spaccio

E’ finito nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora una volta. Un 27enne residente a Limbiate, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato arrestato dai carabinieri della stazione cittadina. Il giovane è accusato di aver avviato un’intensa attività di smercio di droga presso la propria abitazione

Droga nascosta tra la legna

Quando i militari della stazione di via Monte Grappa hanno proceduto con la perquisizione, in casa del 27enne hanno trovato la droga nascosta tra una catasta di legna situata all’esterno dell’abitazione. Le sostanze stupefacenti erano pronte ad essere ceduta perché già ripartite in dosi.

Era già ripartita in dosi

Nel dettaglio, i carabinieri hanno sequestrato 10 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana e 5 di hashish. Oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 27enne è stato quindi arrestato e condotto davanti al giudice del tribunale di Milano per la direttissima.

Obbligo di presentazione in caserma

Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la caserma dei carabinieri di Limbiate. Il processo è stato rinviato al 14 settembre.