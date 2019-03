Nel calzino soldi e cocaina, spacciatore arrestato a Desio. Lo hanno fermato i carabinieri della stazione cittadina.

Aveva nascosto 467 euro, oltre a quattro grammi di cocaina nella calza e pensava di farla franca. E’ andata male a un marocchino di 26 anni, che adesso dovrà rispondere di spaccio. Disoccupato e senza fissa dimora. Bazzicava in piazza Giotto, nel quartiere San Giorgio, dove aveva il suo giro di spaccio. E’qui, infatti, che il giovane spacciatore è stato sorpreso dai militari.

Da tempo i carabinieri lo tenevano d’occhio

In realtà gli uomini dell’Arma lo stavano tenendo sotto controllo da qualche tempo, fino a quando hanno deciso di entrare in azione per un controllo. Non è sfuggito durante la perquisizione il calzino, dove teneva i soldi ma anche la cocaina già pronta per lo smercio. Quella di San Giorgio è una delle aree tra le più monitorate in città per quel che riguarda il fenomeno dello smercio di droga.

