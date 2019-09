E’ scattato anche in Brianza il codice giallo per rischio vento forte. A partire dalle 18 in molte zone della Lombardia correnti provenienti da Est hanno cominciato ad intensificarsi. Anche la Protezione Civile Lombarda ha lanciato un’allerta.

La situazione meteo

Come già annunciato nelle scorse ore saranno probabili rovesci e qualche temporale sparso tra Prealpi, Pianura e Appennino, altrove seppur possibili saranno poco probabili.

LEGGI ANCHE Il caldo ha le ore contate PREVISIONI METEO

Allerta della protezione civile per vento forte

Per quanto riguarda il vento, le correnti persisteranno su Pianura, Prealpi e Appennino e saranno moderate, con raffiche fino a 35-50 km/h; le medie orarie saranno attorno ai 20 km/h con locali superamenti temporanei ad ovest, mentre saranno più diffusi e prolungati ad est e sulla bassa Pianura.

I rinforzi di vento saranno possibili fino al primo mattino di giovedì 19 settembre, per poi attenuarsi gradualmente nel corso della giornata di domani.